"Їх це тішить, медведя треба запхати назад у тайгу": Садовий попередив українців про наступні удари РФ

Мер Львова Андрій Садовий попередив про потенційні удари Росії по інфраструктурі України взимку і порадив мешканцям міста подбати про своє забезпечення водою та теплом.

Мер Львова Андрій Садовий закликав львів'ян та гостей міста економити воду та електрику, а також облаштовувати в укриттях буржуйки, зважаючи на потенційні обстріли критичної інфраструктури РФ під час холодів.

Відповідне відеозвернення опубліковано у Telegram міського голови Львова Андрія Садового.

Садовий зауважив, що удари Росії по Україні протягом 10-11 жовтня показали, що Путін і його армія будуть робити все, щоб ця зима була надскладною для українців.

"Прохання ставити буржуйки в укриттях, там де це можливо, вже не здається таким дивним. Тепер плани агресора стали зрозумілими. Атакуючи Львів 10 та 11 жовтня агресор розкрив свої плани. Тепер ми точно знаємо, що коли буде мінусова температура, вони будуть нищити ТЕЦи, підстанції, всі об’єкти критичної інфраструктури, тому що вони отримують задоволення, створюючи біду", - наголосив мер Львова.

Андрій Садовий закликав мешканців міста об’єднатися і робити "правильні речі" - облаштувати в підвалі будинку пункт обігріву, заготувати дрова, воду, придбати генератор тощо.

"Ми входимо в режим надзвичайної ситуації і це триватиме, доки ми не виженемо ворога, не запхаємо того медведя назад у тайгу", - підсумував посадовець.

Обстріли Львова

У Львові кілька днів фіксують перебої із електропостачанням через масові ракетні удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Відповідні служби роблять все можливе, аби якнайшвидше врегулювати ситуацію.

Наразі задля вирішення проблеми запроваджено віялові відключення в низці областей, а людей закликають не користуватися світлом та електричними приборами у вечірні години.

Нагадаємо, російські окупанти 11 жовтня повторно обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівщини. Після цього 30% Львова знову залишилося без електропостачання. Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що РФ знищила кілька підстанцій, які постачали електрику за кордон.

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