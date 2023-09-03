У центрі Львова чоловік напідпитку напав на поліцейських – відео

Конфлікт виник між чоловіком та жінкою, поліцейські, які прибули на виклик, також постраждали.

У центрі Львова ввечері 2 вересня, на проспекті Свободи, нетверезий чоловік напав на поліцейських, які прибули на виклик. Поліцейські отримали повідомлення про конфлікт. Коли вони прибули на місце, з’ясували, що нетверезі чоловік та жінка кидаються на людей.

Про це пише zaxid.net.

Правоохоронець був змушений використати газовий балончик, щоб вгамувати нападника, але той встиг вдарити поліцейського в обличчя.

"Потім вони почали кидатися на поліцейських. 27-річного чоловіка доставили до відділку поліції", – повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Попередньо справу кваліфікували за ч.2 ст. 342 ККУ (Опір працівникові правоохоронного органу). Таке порушення карається штрафом або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, на Львівщині судимуть офіцера, який побив військового.

Читайте також: