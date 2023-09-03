У Львові лютує сильна негода: затоплені вулиці та ТРЦ (фото, відео)

У Львові у неділю, 3 вересня, сталась сильна злива. Через це у місті затопило частину вулиць та ТРЦ.

Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах.

У Львові 3 вересня близько обіду почалась сильна гроза. Випав дощ з градом, також було чути грім. Місцеві жителі повідомляють, що через сильний дощ затопило частину вулиць у кількох районах міста. Також у центральній частині міста випав град.

У Львові випав град. Фото: "Львівич"

Наслідки негоди у Львові / Фото: "Варта 1"

Через дощ у Львові підтопило два торговельних центри. Негода у Львові тривала майже дві години. Жителі Львова повідомляють, що через дощ у деяких районах міста була відсутня електрика.

У Львові затопило вулиці. Фото: "Львівич"

Синоптики попереджали, що 3 вересня у Львові також буде негода - очікуються грози та туман з видимістю 200-500 метрів. Також схожа погода буде і у понеділок, 4 вересня.

У Львові сильна гроза: негода встигла наробити лиха

Нагадаємо, на Тернопільщині сильний град і зливи пошкодили дахи будинків та автомобілі.

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