Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розчленував тіло і залишив у ванній: на Львівщині сталось моторошне вбивство жінки

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
147
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розчленував тіло і залишив у ванній: на Львівщині сталось моторошне вбивство жінки

Підозрюваний у вбивстві / Фото: Прокуратура Львівської області

Підозрюваного затримали.

У місті Моршин Львівської області у серпні сталось моторошне вбивство 50-річної жінки. 29 серпня прокуратура повідомила про затримання підозрюваного. 

Про це йдеться у заяві прокуратури Львівської області. 

За даними слідства, у серпні 2023 року між 50-річною жителькою Львівщини та 40-річний львів'янином стався конфлікт. Через це чоловік напав на жінку та жорстоко її побив. Потерпіла через отримані травми померла. 

Нападник намагався приховати сліди злочину - він розчленував тіло жінки і залишив його у ванній. 29 серпня правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві. 

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

Нагадаємо, біля села Раковець Львівського району автомобіль наїхав на візочок, у якому був 2-річний хлопчик. Дитина від удару загинула на місці ДТП.

Читайте також:

Працювали до останнього подиху: у Ромнах попрощалися з освітянами, яких вбив "Шахед"

Працювали до останнього подиху: у Ромнах попрощалися з освітянами, яких вбив "Шахед"

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
147
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація