Розчленував тіло і залишив у ванній: на Львівщині сталось моторошне вбивство жінки

У місті Моршин Львівської області у серпні сталось моторошне вбивство 50-річної жінки. 29 серпня прокуратура повідомила про затримання підозрюваного.

Про це йдеться у заяві прокуратури Львівської області.

За даними слідства, у серпні 2023 року між 50-річною жителькою Львівщини та 40-річний львів'янином стався конфлікт. Через це чоловік напав на жінку та жорстоко її побив. Потерпіла через отримані травми померла.

Нападник намагався приховати сліди злочину - він розчленував тіло жінки і залишив його у ванній. 29 серпня правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, біля села Раковець Львівського району автомобіль наїхав на візочок, у якому був 2-річний хлопчик. Дитина від удару загинула на місці ДТП.

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