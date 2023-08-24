На Львівщині офіцер змушував підлеглих солдатів будувати його двоповерховий маєток

А дружина горе-командира продавала солдатам продукти, які держава виділяла безплатно для забезпечення армії.

На Львівщині заступник командира однієї з військових частин змушував підлеглих бійців будувати для нього маєток.

Про це передає пресслужба ДБР.

Від середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків, працювали на приватному об’єкті командира. До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив 7 військовослужбовців.

Продавав солдатам продукти, які виділяла держава безплатно

Крім того зловмисник налагодив на території військового містечка роботу підпільного магазину, яким керувала його дружина. За даними правоохоронців, у ньому продавали продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових.

Наразі відбулись обшуки за місцем проживання горе-командира. Правоохоронці вилучили документацію та велику суму грошей у різній валюті.

Знайдені гроші

Заступника командира підозрюють у зловживанні службовим становищем. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині військовий змушував підлеглих працювати на будівництві і перераховувати йому кошти.

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