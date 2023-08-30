На Львівщині жінка у маршрутці дякувала Москві і кричала, що "України не буде": чим усе закінчилось

У Львівській області судитимуть жінку, яка в маршрутці почала дякувати Москві за СРСР і вигукувала, що "України не буде". Місцеві це зняли на відео та опублікували у соцмережах.

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

За даними слідства, інцидент стався у маршрутці в Червоноградському районі. Там жінка влаштувала конфлікт з водієм маршрутки та пасажирами.

Місцева жителька заявила, що українці повинні "дякувати Москві за СРСР і світле минуле" та почала вигукувати, що "України скоро не буде". Також вона нецензурно висловлювалась про українців.

Відео із фанаткою "руского міра" у листопаді 2022 року зняли місцеві жителі та опублікували його в соціальних мережах. Це сталось у маршрутці в місті Сокаль Львівської області. Після цього справою зацікавились правоохоронці.

"Не буде вам України. Вам москалі квартири дали, підприємства побудували. Ви відбудуєте той Харків, Донецьк? Ваші діти де повтікали? Була Русь і буде", - кричала тоді жінка.

59-річний жительці Сокаля Львівської області інкримінують розпалювання національної ворожнечі та ненависті. За це їй загрожує 8500 грн штрафу або обмеження волі. Справу про це уже передали до суду.

Нагадаємо, на Львівщині офіцер змушував підлеглих солдатів будувати його двоповерховий маєток.

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