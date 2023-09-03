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В центре Львова пьяный мужчина напал на полицейских — видео

В центре Львова пьяный мужчина напал на полицейских — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
757
Время на прочтение
1 мин
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В центре Львова пьяный мужчина напал на полицейских — видео

Драка между полицейскими и пьяным мужчиной во Львове/Фото: скриншот

Конфликт возник между мужчиной и женщиной, прибывшие по вызову полицейские также пострадали.

В центре Львова вечером 2 сентября, на проспекте Свободы, пьяный мужчина напал на прибывших по вызову полицейских. Полицейские получили уведомление о конфликте. Когда они прибыли на место, выяснили, что нетрезвые мужчина и женщина бросаются на людей.

Об этом пишет zaxid.net.

Правоохранитель был вынужден использовать газовый баллончик, чтобы унять нападающего, но тот успел ударить полицейского в лицо.

"Потом они начали бросаться на полицейских. 27-летний мужчина был доставлен в отделение полиции", — сообщили в патрульной полиции Львовщины.

Предварительно дело квалифицировали по ч.2 ст. 342 УК (Сопротивление работнику правоохранительного органа). Такое нарушение предусматривает штраф или арест сроком от трех до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до четырех лет, либо лишением свободы сроком до двух лет.

Напомним, на Львовщине судят офицера, избившего военного.

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В центре Львова пьяный мужчина напал на полицейских

В центре Львова пьяный мужчина напал на полицейских

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Дата публикации
Просмотры
757
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