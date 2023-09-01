На Львівщині судимуть офіцера, який побив військового: що йому загрожує

У Львівській області судитимуть офіцера, який наніс тяжкі тілесні ушкодження підлеглому солдату наприкінці червня 2023 року.

Про це повідомляє ДБР.

Про побиття військового стало відомо випадково – під час проведення операції.

Зазначається, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету. У такий спосіб він нібито хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.



"Працівники ДБР за сприяння відділу безпеки Держприкордонслужби у стислі терміни зібрали необхідні докази, опитали близько 50 свідків, провели слідчі експерименти", - йдеться у повідомленні.

За даними експертизи, у солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Зараз він вже завершив лікування і повернувся на службу.

"Задля безпеки, згідно із законом «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», його перевели в інший підрозділ", - додали в ДБР.

Офіцера обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Назар Михайлович Матвіїшин

Назар Михайлович Матвіїшин

Нагадаємо, військовий зі Львова Назар Михайлович Матвіїшин заявив, що його жорстоко побив капітан на полігоні.

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