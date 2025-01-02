Повреждение меноры во Львове: полиция поймала злоумышленника (видео)

На видео с признанием задержанный говорит, что осознает неправильность своего поступка.

Полицейские установили злоумышленника, причастного к повреждению ханукальной меноры во Львове. Им оказался 19-летний местный житель, который в момент инцидента был пьян.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Злоумышленника разоблачили оперативники криминальной полиции и следователи Львовского районного управления полиции №1 совместно с сотрудниками Управления криминального анализа полиции Львовщины.

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Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в повреждении религиозных сооружений или культовых домов. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 60 до 240 часов, или пробационный надзор на срок до трех лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот самый срок.

Кроме того, решается вопрос процессуального статуса других участников, находившихся рядом и снимавших событие на видео. Досудебное расследование продолжается.

В полиции также опубликовали видео с признанием задержанного в совершенном. На ролике он говорит, что осознает, что поступил неправильно.

"Я прогуливался со своей компанией, с друзьями. Наша компания была из четырех человек. Я распивал спиртной напиток, после чего я пошел на это самое место и под действием спиртного напитка я устроил это. Я взял нож и перерезал шнур питания, питавший светом эту штуку. После этого я пошел оттуда дальше гулять в сторону кукольного театра", – рассказал злоумышленник.

Напомним, 1 января в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный повредил ханукальную менору, установленную на улице Валовой во Львове. Нарушитель подошел к семисвечнику и перерезал кабель питания, после чего скрылся.

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