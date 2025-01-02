На Львовщине дети играли винтовкой: пуля попала в голову девочке

Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков – угрозы его жизни нет.

В Самборе во Львовской области дети обнаружили в доме пневматическую винтовку и начали ею играть. В результате случайного выстрела пострадала четырехлетняя девочка.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Двое малолетних детей — 6-летний мальчик и его двоюродная сестра в возрасте 4 лет, находясь в доме своей бабушки, обнаружили в амбаре пневматическую винтовку и начали играть ею. Неожиданно винтовка выстрелила, в результате чего девочка получила ранение головы. Сейчас она госпитализирована и наблюдением врачей – угрозы жизни ребенка нет", — говорится в сообщении ведомства.

Оружие – пневматическую винтовку иностранного производства калибра 4,5 мм – правоохранители изъяли.

По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Самборской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ст.166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Одессе заряженная винтовка выстрелила в грудь 7-летнему мальчику.

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