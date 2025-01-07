"Упаковали" в бус и били по ногам: Львовский ТЦК отреагировал на скандальное видео с "бусификацией"

В ТЦК объяснили, что применили к мужчине силу, потому что якобы начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо.
Львовский областной ТЦК отреагировал на скандал, где трое его работников затягивали мужчину в бус и жестоко избивали по ногам.
Об этом говорится на странице Львовского ОТЦК в Facebook.
В ТЦК подтвердили, что люди в военной форме на скандальном видео – группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП Львова. Отмечается, что работники ТЦК обнаружили гражданина, нарушившего правила ведения военного учета и подлежащего мобилизации. Также у мужчины не было при себе военно-учетных документов, поэтому ему предложили проследовать в Шевченковский РТЦК для прохождения ВЛК и определение степени пригодности к военной службе.
"Военнообязанный отказался, начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо. В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила", — говорится в сообщении.
Руководство Львовского ОТЦК утверждает, что решительно осуждает применение силы со стороны военнослужащих Шевченковского РТЦК. По данному факту назначено служебное расследование. Военнослужащие ТЦК, задействованные в конфликте, отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Запорожье мобилизованные мужчины забаррикадировались в подвале ТЦК.
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