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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Садовый продал сертификат на кремацию на концерте комика

Мэр Львова сообщил, что крематорий в городе планируется открыть в первом квартале следующего года.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Андрей Садовый на концерте

Андрей Садовый на концерте / © скриншот с видео

Мэр Львова Андрей Садовый продал за 25 тысяч гривен лот на кремацию во время концерта украинского стендап-комика Антона Тимошенко. Речь идет о сертификате на кремацию одного человека, который мэр предложил выставить на благотворительный аукцион в связи с предстоящим открытием городского крематория.

Об этом Садовый сообщил в посте на своей странице в Facebook.

В опубликованном видео мэр Львова пояснил, что крематорий в городе планируется открыть в первом квартале следующего года, и предложил приобрести сертификат, который можно будет использовать позже или подарить кому-нибудь из друзей или знакомых.

«Хочу выставить лот на продажу. Вы вдохновляете, и у нас в первом квартале следующего года уже заработает крематорий», — сказал Садовый, уточнив, что сертификат будет предусматривать кремацию одного человека.

Стартовая цена лота составляла 5 тысяч гривен, однако в ходе торгов его стоимость выросла до 25 тысяч гривен. Покупательница согласилась заплатить именно эту сумму.

В подписи к видео Садовый отметил, что Антон Тимошенко выступил послом инициативы и помог продать первый сертификат на кремацию.

«В начале следующего года открываем во Львове крематорий. Антон Тимошенко, выступая в качестве посла, уже продал на своём концерте первый сертификат. Первый, но не последний», — написал мэр.

Напомним, что во Львовской области полиция расследует возможное мошенничество со стороны таксиста, который взял с пассажира 140 тысяч гривен за поездку из Сум.

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