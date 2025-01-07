Во Львове люди в военной форме заталкивали мужчину в бус и били по ногам: появилось шокирующее видео

Трем мужчинам в форме помогал еще один – в гражданской одежде.
В Сети появилось видео из Львова, на котором три человека в военной форме затягивали мужчину в бус и жестоко бивали по ногам.
Людям в форме помогал еще один человек в гражданской одежде.
Мужчину заталкивали довольно грубо, тот сопротивлялся.
Детали инцидента пока неизвестны.
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что по сравнению с прошлым годом ситуация с принудительной мобилизацией ухудшилась, но не кардинально.
Ранее в издании BBC-Украина появилась информация, что темпы мобилизации в Украине не покрывают даже потерь.
В октябре 2024 года нардеп Роман Костенко признал, что в Украине наблюдается спад мобилизации.
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