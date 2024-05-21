Боялся, что вручат повестку: во Львовской области мужчина избил полицейского во время проверки документов

На заседании суда подозреваемый объяснил, что избил представителя полиции, потому что боялся, что ему вручат повестку и заставят пройти военно-врачебную комиссию.

В городе Турка Львовской области мужчина избил полицейского, когда тот проверял у него документы. Позже мужчина объяснил свой поступок тем, что боялся получить повестку.

Об этом говорится в определении Турковского районного суда Львовской области.

Как отметили в материалах дела, мужчина трижды ударил кулаком по лицу лейтенанта полиции, после чего начал бежать в машину. Когда коп его догнал, он еще несколько раз ударил его, в результате чего полицейский получил легкие повреждения головы.

На заседании подозреваемый объяснил, что избил представителя полиции, потому что боялся, что ему вручат повестку и заставят пройти военно-врачебную комиссию.

По словам мужчины, он путешествует с 8 мая, с тех пор как ушел из дома, где его объявили без вести пропавшим. Возвращаться туда он-де не собирается, ночует в лесу, а также хочет уехать за границу.

Прокурор требовал назначить ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Более мягкая мера пресечения, по мнению прокурора, может привести к тому, что подозреваемый повторит свои действия, будет скрываться или сбежит.

Судья согласилась со словами прокурора, назначив подозреваемому круглосуточный домашний арест на два месяца. Во время него мужчина должен прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду, не выезжать из Ковельского района Волынской области и не покидать свой дом без разрешения, а также сдать загранпаспорт.

Напомним, во Львовской области правоохранители разоблачили женщину, которая организовала незаконное пересечение границы для своего фиктивного мужа. За это она получила солидное вознаграждение в 5 тысяч долларов США.

Читайте также ведущие новости дня: