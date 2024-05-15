Во Львове солдат застрелил полковника: что произошло и какое наказание понес

Солдат был освобожден от заключения, потому что суд установил, что полковника он застрелил случайно.

Во Львове Лычаковский районный суд приговорил старшего солдата за случайное убийство полковника.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Трагический инцидент произошел в ноябре 2022 года на территории одной из воинских частей во Львове. Военнослужащие готовились к учебным стрельбам и проверяли оружие.

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В день проведения занятий старший солдат совместно с другими военнослужащими, по указанию помощника командира, получили в комнате хранения оружия ящик с оружием и патронами.

По данным правоохранителей, находясь в кабинете старший солдат без разрешения взял в руки пистолет модели "ТТ" кал. 7,62х25мм.

"Стоя справа от потерпевшего, также находившегося в указанном помещении, не проверив наличие снаряженного магазина в пистолете, осуществил его зарядку путем отвода затворной рамы в крайнее заднее положение и свободного его возвращения вперед послав патронник, держа оружие в правой руке, повернулся. направлении полковника, после чего нажал на спусковой крючок и произвел один выстрел из пистолета в сторону последнего", – говорится в материалах дела.

На место происшествия прибыли медики и забрали пострадавшего в госпиталь, однако, несмотря на усилия врачей, полковник от полученного ранения скончался в госпитале.

В приговоре указано, что солдат нарушил правила обращения с оружием и по неосторожности застрелил полковника.

Сам солдат на суде утверждал, что показал пистолет другому военному, а когда обернулся, то "по неизвестным ему причинам в это время раздался выстрел и пуля вылетела в сторону полковника".

Парень утверждал, что не знал, что пистолет был заряжен. Его слова подтвердили свидетели и заверили, что между погибшим и обвиняемым не было никаких конфликтов.

Горе-стрелку назначили пять лет тюрьмы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в три года.

Жена погибшего полковника в комментарии Zaxid.net рассказала, что не соглашается с вынесенным приговором и будет подавать апелляцию.

Ранее сообщалось, что в Одесской области нашли застреленным пограничника.

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