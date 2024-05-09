Во Львове женщина выпала из автобуса — что известно

Во Львове на остановке, расположенной на площади. Ярослава Осмомысла, при выходе из автобуса №1А упала пожилая пассажирка.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии АТП-1, передает пресс-центр львовского городского совета.

По свидетельству пассажиров, водитель транспорта увидел, как женщина упала при выходе из автобуса и подошла к ней и предложила помощь.

"Женщина ответила, что чувствует себя хорошо и в помощи не нуждается. Водитель оставил ей свой номер телефона и уехал по маршруту. Позже, когда автобус уже уехал, женщине стало плохо. Люди, которые были рядом, вызвали скорую помощь и полицию", — рассказали впоследствии. в пресс-службе.

Женщину доставили в больницу святого Пантелеймона. Оказалось, что пострадавшая получила ушиб затылочного и височного участков и повреждение кожи. В больнице ей обработали раны и выполнили рентген. После осмотра у врача-травматолога женщину в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Напомним, девушка гуляла по недостройке в Киевской области и упала с 9 этажа. ТСН.ua уже сообщал, чем все закончилось.

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