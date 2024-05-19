Во Львове разыскивают 20 млн грн, которые городские власти выделили на паруса для фрегата ВМС

Отчета об израсходованных средствах Львовский городской совет до сих пор не получил.

Во Львовском городском совете угрожают обратиться в правоохранительные органы из-за отсутствия отчета о том, как было потрачено 20 млн грн, выделенных в прошлом году на паруса для фрегата "Дружба" — учебного судна института Военно-морских сил Одесской морской академии.

Об этом сообщила глава бюджетной комиссии ЛГС Наталья Шелестак в эфире телеканала "Первый Западный".

По ее словам, Одесская морская академия в конце прошлого года обратилась во Львовский горсовет с просьбой предоставить 20 млн грн на паруса для фрегата "Дружба", который много лет не выходил в море и корый намеревались использовать как учебный. Несмотря на несогласие бюджетного комитета, как утверждает депутат, городской голова Андрей Садовый поддержал эту просьбу.

Теперь в городском совете не знают, были ли потрачены эти средства по назначению.

"Мы не знаем, куда потрачены средства, поэтому если они не предоставят отчет, который должны были предоставить до 1 апреля, я буду вынуждена обращаться в письменном виде не только к ним, но и в правоохранительные органы. Я требую, чтобы мы знали, на что эти 20 млн грн были потрачены”, – подчеркнула Шелестак.

Напомним, Львовский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) опубликовал уже второй мотивационный видеоролик с призывом к мужчинам присоединяться к рядам Вооруженных сил и вставать в защиту Украины.

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