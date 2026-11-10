ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
47
Время на прочтение
2 мин

Одолжил у знакомого Ford и выставил у TikTok: во Львове мужчина провернул необычную аферу

Во Львове мужчина одолжил у знакомого Ford Fusion на один день, а через несколько дней продал авто за 5500 долларов через TikTok.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Во Львове мужчина занял Ford у знакомого и продал за 5500

Во Львове мужчина занял Ford у знакомого и продал за 5500 / © Львовская обласная прокуратура

Во Львове 36-летнему мужчине сообщили о подозрении после того, как он продал автомобиль, ссудивший у знакомого на один день. По данным следствия, львовянин нашел покупателя через TikTok и получил за Ford Fusion 5500 долларов.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура. Информацию о продаже через соцсеть уточнило LVIV.MEDIA.

В конце апреля мужчина попросил у знакомого Ford Fusion. Договорились, что машину он вернет на следующий день, однако этого не произошло.

Владелец не раз требовал вернуть автомобиль. По версии следствия, львовянин каждый раз находил оправдание и обещал отдать машину позже.

Тем временем он выставил Ford на продажу в TikTok. Через несколько дней нашел покупателя и продал автомобиль за 5500 долларов.

Когда владелец понял, что знакомый не собирается возвращать машину, он обратился в полицию. Правоохранители разыскали мужчину.

По информации прокуратуры, у подозреваемого ранее были проблемы с законом. Его осудили за злоупотребление влиянием: за деньги он обещал помочь военнообязанному сняться с розыска и получить фиктивные медицинские документы о непригодности к службе.

В этот раз львовянину сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

Дело расследуют следователи Львовского райуправления полиции №2 под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры Львова.

Напомним, в Белой Церкви правоохранители задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге микроавтобуса Volkswagen. По версии следствия, подозреваемый облил переднюю часть припаркованного автомобиля жидкостью для разжигания и поджег ее с помощью тряпки и зажигалки. Микроавтобус принадлежал 46-летнему мужчине и стоял вблизи частных домов.

Ему сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога. По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie