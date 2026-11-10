Одолжил у знакомого Ford и выставил у TikTok: во Львове мужчина провернул необычную аферу

Во Львове мужчина занял Ford у знакомого и продал за 5500 / © Львовская обласная прокуратура

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Во Львове 36-летнему мужчине сообщили о подозрении после того, как он продал автомобиль, ссудивший у знакомого на один день. По данным следствия, львовянин нашел покупателя через TikTok и получил за Ford Fusion 5500 долларов.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура. Информацию о продаже через соцсеть уточнило LVIV.MEDIA.

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В конце апреля мужчина попросил у знакомого Ford Fusion. Договорились, что машину он вернет на следующий день, однако этого не произошло.

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Владелец не раз требовал вернуть автомобиль. По версии следствия, львовянин каждый раз находил оправдание и обещал отдать машину позже.

Тем временем он выставил Ford на продажу в TikTok. Через несколько дней нашел покупателя и продал автомобиль за 5500 долларов.

Когда владелец понял, что знакомый не собирается возвращать машину, он обратился в полицию. Правоохранители разыскали мужчину.

По информации прокуратуры, у подозреваемого ранее были проблемы с законом. Его осудили за злоупотребление влиянием: за деньги он обещал помочь военнообязанному сняться с розыска и получить фиктивные медицинские документы о непригодности к службе.

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В этот раз львовянину сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

Дело расследуют следователи Львовского райуправления полиции №2 под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры Львова.

Напомним, в Белой Церкви правоохранители задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге микроавтобуса Volkswagen. По версии следствия, подозреваемый облил переднюю часть припаркованного автомобиля жидкостью для разжигания и поджег ее с помощью тряпки и зажигалки. Микроавтобус принадлежал 46-летнему мужчине и стоял вблизи частных домов.

Ему сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога. По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

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