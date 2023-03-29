Категория
Львов
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львовской области незрячая девочка собрала более 650 тысяч грн для ВСУ (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львовской области незрячая девочка собрала более 650 тысяч грн для ВСУ (фото)

Фото: Львовская районная госадминистрация

В начале войны девочка решила, что хочет поддерживать украинскую армию и начала заниматься волонтерством.

Анна-Мария Герман – юная певица из Комарного Львовской области благодаря своему таланту с начала войны уже собрала более 650 тысяч гривен для украинских военных.

Об этом сообщила Львовская райгосадминистрация.

За эти средства приобрели и передали военным на фронт – дрон, автомобиль, рации медицинской помощи, одежду, обувь, термобелье и продукты питания.

Фото: Львовская районная госадминистрация / ©
Фото: Львовская районная госадминистрация

"Анна-Мария – незрячая, но она постоянно развивает свой талант. Сколько же непокоренности в этой хрупкой девочке! Кроме обучения, школьница занимается игрой на бандуре, участвует в различных конкурсах и получает призовые места", — говорится в сообщении.

В начале войны Анна-Мария решила, что хочет поддерживать ВСУ и начала волонтерить: пела в городах, селах района, в церквях, собирая так средства для помощи украинским воинам.

Также сообщается, что старший брат Анны-Марии – Богдан Бражник – военный. Сейчас Богдан находится на лечении во Львовской области после ранения.

Напомним, во Львове хирурги провели уникальную ортопедическую операцию 4-летнему мальчику с редким изъяном – сращение костей предплечья. Пока известно лишь о 350 таких случаях.

Читайте также:

Дети героев: 3500 детей на попечении благотворителей переживают горе потери

Дети героев: 3500 детей на попечении благотворителей переживают горе потери

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
298
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация