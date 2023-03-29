Во Львовской области незрячая девочка собрала более 650 тысяч грн для ВСУ (фото)

В начале войны девочка решила, что хочет поддерживать украинскую армию и начала заниматься волонтерством.

Анна-Мария Герман – юная певица из Комарного Львовской области благодаря своему таланту с начала войны уже собрала более 650 тысяч гривен для украинских военных.

Об этом сообщила Львовская райгосадминистрация.

За эти средства приобрели и передали военным на фронт – дрон, автомобиль, рации медицинской помощи, одежду, обувь, термобелье и продукты питания.

Фото: Львовская районная госадминистрация

"Анна-Мария – незрячая, но она постоянно развивает свой талант. Сколько же непокоренности в этой хрупкой девочке! Кроме обучения, школьница занимается игрой на бандуре, участвует в различных конкурсах и получает призовые места", — говорится в сообщении.

В начале войны Анна-Мария решила, что хочет поддерживать ВСУ и начала волонтерить: пела в городах, селах района, в церквях, собирая так средства для помощи украинским воинам.

Также сообщается, что старший брат Анны-Марии – Богдан Бражник – военный. Сейчас Богдан находится на лечении во Львовской области после ранения.

Напомним, во Львове хирурги провели уникальную ортопедическую операцию 4-летнему мальчику с редким изъяном – сращение костей предплечья. Пока известно лишь о 350 таких случаях.

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