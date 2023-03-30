Во Львовской области погиб нацгвардеец: у него пулевое ранение головы

В четверг, 30 марта, в военном городке в Золочевском районе Львовской области было обнаружено тело военнослужащего Национальной Гвардии Украины с пулевым ранением.

Об этом сообщила представитель специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии "Суспільному".

"Тело 42-летнего военного с признаками пулевого ранения в голову нашли на территории военного городка. Каких-либо признаков борьбы не обнаружили”, — уточнила она.

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На месте инцидента работали следственно-оперативная группа, полиция, ДБР и спецпрокуроры.

По факту гибели военнослужащего Нацгвардии в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч.1 ст. 115 УКУ с примечанием "самоубийство".

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели курсанта Львовского университета внутренних дел МВД Украины. Дело расследуют как "доведение до самоубийства".

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