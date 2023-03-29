Во Львове женщина больше полугода прожила с зубом в бронхах: как он туда попал

Зуб попал в бронхи во время родов у женщины.

Во Львове медики спасли женщину, которая с июля 2022 прожила с частью зуба в бронхах. Пациентка жаловалась на изнуряющий постоянный кашень.

Об этом сообщает Центр легочного здоровья.

К медикам во Львове обратилась молодая женщина. Она рассказала, что страдает из-за изнурительного кашля, который иногда приводит к рвоте.

Врач осмотрел пациентку и отправил ее на обследование. В ходе этого выяснилось, что в бронхах пациентки застрял зуб.

Фото: Центр легочного здоровья

"Как оказалось, во время родов, которые проходили путем кесарева сечения и экстренной интубации, часть зуба пациентки была повреждена и попала в дыхательные пути. Следовательно, уже специалисты эндоскопического кабинета Центра легочного здоровья под местной анестезией удалили постороннее тело с помощью эндоскопа, – говорится в сообщении.

Фото: Центр легочного здоровья

Напомним, во Львове медики почти месяц спасали мужчину, у которого после рюмки алкоголя разорвался пищевод. У него диагностировали редкую патологию – синдром Бурхаве.

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