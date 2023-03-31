На Львовщине отец убил сына, воровавшего деньги на алкоголь

Во Львовской области местный житель во время конфликта зарезал своего сына.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

"Следствием установлено, что в одном из сел Стрыйского района обвиняемый проживал вместе со своей женой и их 47-летним сыном. Между мужчинами часто возникали конфликты. Причиной было злоупотребление алкоголем потерпевшим, а так как он был безработным, деньги на алкоголь и жизнь брал у родителей-пенсионеров", — рассказали в прокуратуре.

Во время последнего застолья между родственниками возник конфликт, во время которого фигурант взял кухонный нож и нанес удар в спину потерпевшему. Сын с полученными травмами был госпитализирован в больницу. Однако от тяжких телесных повреждений он скончался.

Действия мужчины квалифицированы как нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области ревнивый мужчина убил свою сожительницу.

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