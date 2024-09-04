Во Львове раздались взрывы

В ночь на 4 сентября во Львове прозвучал ряд взрывов. Власти сообщили о работе ПВО.

"Ничего не снимаем и никуда не выкладываем" — отмечает власть.

"Шахеды" на территории Львова. Работает ПВО. Оставайтесь в безопасном месте", – говорится в сообщении.

Также из-за боевых беспилотников сейчас повышенная опасность в Добротворе и Подкамене.

"Львов! Еще один шахед. Работает ПВО", — добавил мэр города Львова Андрей Садовый

Напоминаем, что воздушная тревога связана с ракетной опасностью из-за пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС!

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Находитесь в укрытиях!

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Напомним, что мониторинговые каналы предупреждали о взлете Ту-22м3.

Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.

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