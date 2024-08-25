Во Львове водитель на переходе сбил людей: мужчина погиб на месте

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины трагедии.

Во Львов водитель кроссовера сбил двух человек на пешеходном переходе. Один человек погиб, другой с травмами находится в больнице.

Об этом сообщили в полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, 81-летний житель Львова, совершил наезд на пешеходов, 51-летнюю львовянку и 70-летнего львовянина, переходивших дорогу через пешеходный переход.

От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия. Женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в больницу.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, во Львовской области, водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. Девочка погибла на месте.

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