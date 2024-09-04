У Львові пролунали вибухи

У ніч проти 4 вересня у Львові прозвучала низка вибухів. Влада повідомила про роботу ППО.

"Нічого не знімаємо і нікуди не викладаємо" - наголошує влада.

"Шахеди" на території Львова. Працює ППО. Залишайтесь в безпечному місці", - йдеться у повідомленні.

Також через бойові безпілотники зараз є підвищена небезпека у Добротворі та Підкамені.

"Львів! Ще один шахед. Працює ППО", - додав мер міста Львова Андрій Садовий

Нагадуємо, що повітряна тривога повʼязана з ракетною небезпекою через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС!

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Перебувайте в укриттях!

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Нагадаємо, що моніторингові канали попереджували про зліт Ту-22м3.

Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками.

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