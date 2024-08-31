Во Львове вырастет цена за проезд в городском транспорте: кто будет платить больше

Во Львове с 1 сентября стоимость поездки в общественном транспорте при оплате наличными вырастет на 5 гривен — до 25 гривен. Однако для 81% пассажиров тариф не изменится.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Для жителей, покупающих бумажный билет у водителя, поездка будет стоить 25 грн. Это изменение коснется всего 19% всех пассажиров общественного транспорта — именно столько людей сейчас рассчитываются наличными", — рассказали в мэрии.

Отмечается, что для 81% пассажиров, которые валидируют и оплачивают проезд безналично, его стоимость остается неизменной: 13 грн — общей оплатой ЛеоКарт, 6,5 грн — оплатой студенческой ЛеоКарт и 15 грн — оплатой банковской картой или устройством с NFC.

Кроме того, для владельцев транспортных карт доступны бесплатные пересадки, что удешевляет стоимость самой дешевой поездки еще в 2-4 раза.

"Внедрение безвозмездных пересадок — это еще один весомый аргумент в пользу безналичных поездок с ЛеоКарт. И в то же время дополнительная возможность экономить еще больше. Ведь за все поездки, завалированные в пределах 40 минут, пассажир оплачивает как за одну – 13 грн с общей ЛеоКарт или 6, 5 грн со студенческой ЛеоКарт", — добавили в горсовете.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о новой системе оплаты проезда в столичных частных маршрутках и стоит ли ожидать удорожания стоимости проезда в маршрутных такси Киева.

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