Во Львове запретили использовать лошадей в каретном бизнесе

Причиной запрета стал очередной случай жестокого обращения с животными, когда лошадь упала прямо посреди улицы.
Только что на исполкоме во Львове запретили использование лошадей и пони в центральной части города до тех пор, пока рабочая группа будет нарабатывать предложения деятельности конных карет в городе.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
Первое заседание рабочей группы состоится сегодня вечером, 27 августа.
Напомним, Организация по спасению животных и окружающей среды UAnimals призвала главу Львовской городской громады Андрея Садового и городской совет остановить эксплуатацию лошадей и запретить каретный бизнес. Причиной стал очередной случай жестокого обращения с животными. Вчера, 26 августа 2024 года, в центре Львова упала лошадь. Женщина, управляющая животным, привела его в чувство и уже через несколько минут заставила везти пассажиров в карете.
Читайте также:
- Лошади плакали из-за смерти хозяйки, спасшей их от жестокого обращения – щемящее видео
- В Одессе обессиленная лошадь, которая тянула карету, упала посреди города: прохожие едва не совершили самосуд над владельцем
- Привыкли к обстрелам: как в городе, который уничтожает Россия, выживают 14 лошадей (фото, видео)