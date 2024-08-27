Во Львове запретили использовать лошадей в каретном бизнесе

Только что на исполкоме во Львове запретили использование лошадей и пони в центральной части города до тех пор, пока рабочая группа будет нарабатывать предложения деятельности конных карет в городе.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Первое заседание рабочей группы состоится сегодня вечером, 27 августа.

Напомним, Организация по спасению животных и окружающей среды UAnimals призвала главу Львовской городской громады Андрея Садового и городской совет остановить эксплуатацию лошадей и запретить каретный бизнес. Причиной стал очередной случай жестокого обращения с животными. Вчера, 26 августа 2024 года, в центре Львова упала лошадь. Женщина, управляющая животным, привела его в чувство и уже через несколько минут заставила везти пассажиров в карете.

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