На Львовщине из-за взрыва гранаты погиб мужчина

В одном из сел Львовского района из-за взрыва гранаты погиб 37-летний мужчина.

Об этом сообщила Нацполиция Львовской области.

Как говорится в сообщении правоохранителей, взрыв произошел в гаражном помещении на территории частного домохозяйства в одном из сел Львовского района. Полицейским сообщили о взрыве около полуночи.

На месте происшествия работали следователи, криминалисты, взрывотехники и другие специалисты. Погибший – 37-летний местный житель, на теле которого были обнаружены многочисленные обломочные ранения, которые стали причиной смерти. Также предварительно установлено, что травмы мужчина получил в результате взрыва гранаты. Других потерпевших нет.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) с примечанием "несчастный случай" УКУ и по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Напомним, в Луцке неизвестные бросили гранату в людей. Полиция установила личность правонарушителя. Им оказался 35-летний житель Луцкого района.

Граната возле детсада!

Читайте также: