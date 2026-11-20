Спасенный котенок во Львове

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Во время ликвидации последствий российского удара воЛьвове спасатели нашли среди завалов маленького котенка и спасли его.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

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Спасатели нашли котенка под завалами после российского удара

Чрезвычайники работали на месте российского удара, когда заметили маленького серого котенка среди обломков. Они вытащили животное из-под завалов и перенесли в безопасное место.

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На опубликованных ГСЧС фотографиях видно, как спасатель держит на руках испуганного котенка. Несмотря на опасность и разрушение, животное удалось спасти.

«Маленькая жизнь среди больших разрушений. Среди боли, тревоги и разрушений — мгновение тепла, которое напоминает: каждая жизнь бесценна», — написали в ГСЧС Львовщины.

Массированная атака на Львов 20 ноября — что известно о последствиях обстрела

Утром 20 ноября российские войска совершили массированную атаку на Львов. Сначала город атаковали беспилотники, а затем в направлении областного центра летели крылатые ракеты. В течение утра во Львове неоднократно раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона.

Одним из мест попаданий стала железнодорожная станция «Скнилов». По информации Львовской ОВА, там погибли два человека, еще десять пострадали. Двое из них находились в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, еще четырех медики дообследовали.

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В «Укрзализныце» подтвердили повреждение железнодорожной инфраструктуры и билетного терминала станции «Скнилов». На момент обстрела вокзал не работал, однако поблизости находился электропоезд, направлявшийся к станции. После предупреждения об опасности машинист остановил поезд и эвакуировал пассажиров.

В результате атаки разрушения зафиксировали не только на железнодорожной станции, но и во Львове и пригороде. В частности, обломки беспилотника повредили два автомобиля и выбили окна в общежитии. В селе Лисиничи получил повреждения частный жилой дом. Кроме того, из-за российских ударов во Львове и области вводились графики аварийных отключений электроэнергии.

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