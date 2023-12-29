Во Львове произошли мощные взрывы

Во Львове в масштабную воздушную тревогу 29 декабря произошла серия взрывов. Первые звуки раздались около 08:20.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua и местные власти.

Корреспонденты ТСН сообщили, что в городе прогремели по меньшей мере четыре громких взрыва. Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил их.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий просит не пренебрегать собственной безопасностью.

"Львов. Громко. Ничего не фотографируйте, не снимайте на видео. Находитесь в максимально безопасном месте. Опасность продолжается", — подчеркнул он.

Напомним, ночью Львов атаковали беспилотники. Произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

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