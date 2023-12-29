Львов атаковали беспилотники: что известно о "прилетах"

Произошло возгорание.
В пятницу, 29 декабря, российская оккупационная армия ударила по Львову беспилотниками. Произошло попадание.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Предварительной информацией, более 10 "Шахедов" атаковали Львовщину". Спасибо за работу и защиту силам ПВО", говорится в сообщении
По словам мэра, произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Информации о жертвах нет, подчеркнул Садовый.
К слову, ранее глава Львова заявил, что известно о двух "прилетах" в городе.
Напомним, во время тревоги во Львове раздались взрывы. Мэр Андрей Садовый сообщил о попадании и пожаре.
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