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Во Львове на месте взрыва работает более 50 спасателей – ГСЧС

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Во Львове на месте взрыва работает более 50 спасателей – ГСЧС

К проведению работ по ликвидации последствий взрыва от ГСЧС привлечены 12 единиц спецтехники / Фото: t.me/dsns_telegram

Спасательные работы на месте взрыва в доме продолжаются.

Спасатели продолжают работу в Львове (обновлено по состоянию на 00:00 24 декабря 2023 года).

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.

На месте происшествия чрезвычайники обнаружили 1 погибшую женщину и из-под завалов освободили тела двух погибших мужчин.

К проведению работ по ликвидации последствий взрыва от ГСЧС привлечены 12 единиц спецтехники и 53 человека личного состава.

Работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрыве в частном доме и уточнил, что пострадавших детей и женщин доставили в больницу с ожогами. По его словам, их состояние не тяжелое.

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Дата публикации
Просмотры
69
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