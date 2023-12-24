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Подробности взрывов во Львове и работа ПВО в Хмельницкой области: главные новости ночи 24 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
557
Время на прочтение
1 мин
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Подробности взрывов во Львове и работа ПВО в Хмельницкой области: главные новости ночи 24 декабря 2023 года

Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Число жертв взрыва во Львове достигло трех человек Читать далее –>
  • Во Львове на месте взрыва работает более 50 спасателей — ГСЧС Читать далее –>
  • В Хмельницкой области сработало ПВО: детали Читать далее –>
  • На Днепропетровщине украинские военные уничтожили 4 вражеских беспилотника Читать далее –>
  • В результате вражеских обстрелов Херсона пострадали семь человек, из них один ребенок Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
557
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