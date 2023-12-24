Подробности взрывов во Львове и работа ПВО в Хмельницкой области: главные новости ночи 24 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Число жертв взрыва во Львове достигло трех человек Читать далее –>
- Во Львове на месте взрыва работает более 50 спасателей — ГСЧС Читать далее –>
- В Хмельницкой области сработало ПВО: детали Читать далее –>
- На Днепропетровщине украинские военные уничтожили 4 вражеских беспилотника Читать далее –>
- В результате вражеских обстрелов Херсона пострадали семь человек, из них один ребенок Читать далее –>
Читайте также: