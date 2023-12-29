У Львові сталися потужні вибухи

У Львові під час масштабної повітряної тривоги 29 грудня сталася серія вибухів. Перші звуки пролунали близько 08:20.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua та місцева влада.

Кореспонденти ТСН повідомили, що у місті пролунало щонайменше чотири гучні вибухи. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив їх.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький просить не нехтувати власною безпекою.

"Львів. Гучно. Нічого не фотографуйте, не знімайте на відео. Перебувайте у максимально безпечному місці. Небезпека триває", - наголосив він.

Нагадаємо, вночі Львів атакували безпілотники. Сталося займання на обʼєкті критичної інфраструктури. Наразі на місці працюють оперативні служби.

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