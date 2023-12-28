Во Львовской области мужчина изнасиловал в укрытии парня

В Винниках Львовской области 39-летний мужчина изнасиловал 16-летнего парня в бомбоубежище. В суде он не признал вину, однако Лычаковский районный суд Львова, исследовав все доказательства, назначил ему девять лет тюрьмы.

Об этом пишет ZAXID.net со ссылкой на приговор суда.

Случай произошел в июле 2022 года в Винниках под Львовом. К тому времени 38-летний мужчина ремонтировал бомбоубежище на ул. Лесной. Вечером, 13 июля, к нему пришли местные подростки, чтобы помочь. Мужчина наливал им спиртное и заманил одного из ребят (в то время ему было 16 лет) в бомбоубежище, где вступил с ним в половые отношения, несмотря на сопротивление подростка.

В суде несовершеннолетний рассказал, что мужчина сказал, чтобы он пошел с ним в бомбоубежище, закрыл дверь, заставил раздеться и совершал действия сексуального характера. Придя домой, парень рассказал все матери.

Другие ребята подтверждали, что мужчина шутил на сексуальные темы, ко всем придирался и хотел, чтобы его кто-то поцеловал.

В суде обвиняемый свою вину не признал и заявил, что в тот вечер к нему пришли подростки, они сидели в палатке у бомбоубежища и пили пиво, впоследствии стреляли по пустым жестянкам из пневматического пистолета, принадлежащего обвиняемому. Один из ребят якобы сказал, что в тот день они "курили траву". Обвиняемый утверждает, что после этого пошел в бомбоубежище, где уснул. Утверждал также, что не совершал насильственных действий в отношении несовершеннолетнего.

Что касается найденного в его телефоне интимных видео и переписок с другими мужчинами, он сказал, что телефоном могли пользоваться другие люди, потому что в бомбоубежище нет Интернета, и ему об этом ничего не известно.

Судья признал 39-летнего мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетнего парня. Злоумышленнику назначили девять лет заключения. У мужчины изъяли два пистолета.

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