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Во Львове ослабили карантин: что разрешили

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Во Львове ослабили карантин: что разрешили

УНИАН

Львов не выходит из красной зоны.

Во Львове от 22 ноября частично ослабили карантин. Так, в школы пойдут ученики старших классов и свою работу возобновят учреждения культуры.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Мэр Львова сообщил, что это решение о возобновлении обучения в 5-11 классах они приняли после консультаций с медиками.

"Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад. Пока рано говорить, что мы исходим из этой волны заболевания COVID-19", — сообщил Садовый.

Также во Львове возобновляют работу учреждения культуры, кружки и секции.

"Львов не выходит из "красной зоны"! Все мероприятия могут проводиться исключительно при полной вакцинации организаторов и участников", — подчеркнул Садовый.

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