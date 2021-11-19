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У Львові послабили карантин: що дозволили

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У Львові послабили карантин: що дозволили

УНІАН

Львів не виходить з червоної зони.

У Львові від 22 листопада частково послабили карантин. Так, у школи підуть учні старших класів та свою роботу відновлять заклади культури. 

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

Міський голова Львова повідомив, що це рішення про відновлення навчання у 5-11 класах вони ухвалили після консультацій із медиками. 

"Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад. Поки рано говорити, що ми виходимо із цієї хвилі захворювання COVID-19", - повідомив Садовий. 

Також у Львові відновлюють роботу заклади культури, гуртки та секції. 

"Львів не виходить із “червоної зони”! Усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників", - наголосив Садовий. 

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