Во Львовской области фура влетела в АЗС: что говорит водитель

Водитель уверяет, что избегал столкновения с другим грузовиком.
Во Львовской области грузовик въехал в заправку. ДТП произошло на трассе Киев-Чоп.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 19 ноября.
Водитель фуры уверяет, что просто избегал столкновения с другим грузовиком, поэтому и направил свою машину на АЗС.
Вовремя затормозить не удалось, фура въехала в газовую установку. От удара кабину грузовика смяло. Чудом обошлось без взрыва и без жертв.
На место сразу прибыли спасатели и создали пенную подушку, чтобы предотвратить возгорание.
Напомним, 18 ноября в ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибла 12-летняя школьница.
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