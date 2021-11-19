Во Львовской области фура влетела в АЗС: что говорит водитель

Во Львовской области фура влетела в АЗС: что говорит водитель

Водитель уверяет, что избегал столкновения с другим грузовиком.

Во Львовской области грузовик въехал в заправку. ДТП произошло на трассе Киев-Чоп.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 19 ноября.

Водитель фуры уверяет, что просто избегал столкновения с другим грузовиком, поэтому и направил свою машину на АЗС.

Вовремя затормозить не удалось, фура въехала в газовую установку. От удара кабину грузовика смяло. Чудом обошлось без взрыва и без жертв.

На место сразу прибыли спасатели и создали пенную подушку, чтобы предотвратить возгорание.

Напомним, 18 ноября в ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибла 12-летняя школьница.

Новости Украины: во Львовской области фура въехала в АЗС

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