Во Львовской области изменили карантинные ограничения: новые послабления и запреты

Львовщина через две недели сможет выйти из "красной" зоны карантина.

Во Львовской области обновили карантинные ограничения. Так, с 22 ноября ученики старших классов и студенты снова пойдут на обучение, однако пользоваться общественным транспортом смогут только определенные категории пассажиров.

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Об этом сообщили в Львовской ОГА.

Обучение в школах Львовской области возобновится только при условии, что все работники школ будут иметь сертификат о полной вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. В ОГА добавили, что во Львовской области улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

"От 22 ноября заработают все учебные заведения — детские сады, школы, лицеи, заведения профтехобразования, ВУЗы по всей территории Львовской области. Но невакцинированные работники будут отстранены от работы, а, следовательно, не будут иметь возможности предоставлять образовательные услуги в учебных заведениях всех форм собственности", – отметил заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко.

Однако с 22 ноября ездить в транспорте междугороднего (внутриобластного) сообщения смогут только пассажиры, имеющие сертификат о получении одной или двух доз вакцины от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, или справку о выздоровлении.

Во Львовской ОГА прогнозируют, что при соблюдении всех карантинных правил область уже через две недели выйдет из "красной" зоны карантина.

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