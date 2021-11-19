Коронавирус во Львове и области: статистика на 19 ноября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 19 ноября

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса скончались 10 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 19 ноября, продолжает распространяться высокими темпами.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 202 635 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5191 – летальный.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2166 ПЦР-тестов. Следовательно, 1017 – положительные, из них львовян – 352. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 750 человек: в 733 из них COVID-19, 62 – в реанимации, 48 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 49 человек (из них вакцинированных – 7), выписано – 62, умерло – 10.

Из них:

БСМП поступило 15 человек, (из них вакцинированных – 2), выписано – 36, умерло – 6.

8 ГКБ поступило 13 человек, (из них вакцинированных – 3), выписано – 16, умерло – 2.

1 ГКБ поступило 10 человек, (из них вакцинированных – 2), выписано – 6, умерло – 1.

5 ГКБ поступило 11 человек, (никто не вакцинирован), выписано – 4, умерло – 1.

Вчера, 18 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 3028 ПЦР-тестов: 1021 – положительный, из них львовян – 387.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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