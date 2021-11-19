Погиб на месте ДТП: во Львове грузовик сбил насмерть пешехода

Погиб на месте ДТП: во Львове грузовик сбил насмерть пешехода

Авария произошла в 5:50 утра.

В ночь на пятницу, 19 ноября, на западном обходе Львова, возле села Сокольники, произошло смертельное ДТП. Грузовик сбил насмерть мужчину.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Авария случилась около 05:50 утра.

"Водитель автомобиля DAF совершил наезд на пешехода. В результате ДТП травмированный мужчина погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливают правоохранители.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 18 ноября 2021 года

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