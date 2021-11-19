Снег с дождем и порывистый ветер: во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Снег с дождем и порывистый ветер: во Львовской области объявили штормовое предупреждение

Порывы западного ветра – 15-20 м/с.

Сегодня, 19 ноября, во Львове и области прогнозируется дождь с мокрым снегом и порывистый ветер. Из-за таких погодных условий на Львовщине объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщил Львовский гидрометцентр.

"19 ноября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада. По территории области и Львову 19 ноября ожидаются порывы западного ветра 15 – 20 м/с, утром и днем местами значительные осадки (дождь с мокрым снегом). (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Во Львове будет облачно, временами дождь. Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9° тепла.

На всех территории области также будет облачно, временами ожидается дождь, местами с мокрым снегом, утром и днем местами сильные осадки. Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

"Ухудшение видимости в осадках. Атмосферное давление будет падать, относительная влажность воздуха сильно не изменится", — прогнозируют в гидрометцентре.

Напомним, сегодня, по меньшей мере, в четырех областях Украины выпал первый снег.

Новости Украины: по меньшей мере в четырех областях выпал первый снег

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