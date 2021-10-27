Венгерский лоукостер откроет 9 новых направлений из Львова: что известно

Венгерский лоукостер откроет 9 новых направлений из Львова: что известно

Кроме того, во львовском аэропорту планируют разместить три самолета WizzAir, которые будут осуществлять авиаперевозки по 20-ти направлениям.

Аэропорт "Львов" и венгерский лоукостер WizzAir договорились углублять сотрудничество. В частности, речь идет об открытии девяти новых маршрутов из Львова и базировании в аэропорту трех самолетов WizzAir.

Об этом шла речь во время первого визита в аэропорт президента авиакомпании WizzAir Роберта Кэри.

Роберт Кери и гендиректор аэропорта Татьяна Романовская обсудили план по базированию во львовском аэропорту трех самолетов с лета 2022 года. Эти самолеты будут осуществлять авиаперевозки по 20-ти направлениям.

Также будут созданы дополнительные рабочие места во Львове. WizzAir планирует взять на работу местных жителей, чтобы сформировать экипажи для этих трех самолетов.

Кроме этого стороны обсудили запуск девяти новых маршрутов из Львова от авиакомпании WizzAir.

Ранее, 13 октября, мэр Львова Андрей Садовый уже сообщал о запуске 9 новых маршрутов этого лоукоста.

Это рейсы из Львова в:

Париж (Бове),

Мадрид,

Эйндговен (Нидерланды),

Барселону,

Брюссель-Шарлеруа,

Ниццу,

Тревизо (Италия),

Афины,

Салоники.

Напомним, что испанский лоукостер откроет прямые рейсы из Киева в Париж.

Также сообщалось, что из Варшавы в Харьков снова будет летать еще одна авиакомпания.

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