Тело нашли в водоеме: в полиции рассказали подробности смерти 19-летней студентки во Львове

Тело нашли в водоеме: в полиции рассказали подробности смерти 19-летней студентки во Львове

В полиции из-за смерти девушки открыли уголовное производство.

Во Львове 27 октября на улице Чупрынки в водоеме нашли тело 19-летней Анастасии Стахив. Девушка в 2:00 ночи вышла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Тело девушки обнаружили на Песковых (Алтайских) озерах в 12:15. Его подняли на поверхность водолазы-спасатели.

"По факту следователи Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "безвестно пропавшая", — сообщили в полиции.

Напомним, Анастасия Стахов училась во Львовской политехнике по специальности "Архитектура и градостроительство". Дома у девушки нашли записку о том, что она намерена совершить самоубийство.

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