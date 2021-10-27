Ушла из дома в пижаме: во Львове нашли мертвой 19-летнюю студентку, которая исчезла посреди ночи

Тело девушки обнаружили возле ее дома.
Во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая 27 октября в 2:00 ночи вышла из дома и не вернулась.
Об этом в Facebook сообщили в Поисково-спасательной волонтерской организации, занимавшейся поиском девушки.
Там отметили, что Анастасия погибла. По данным источников издания zaxid.net в правоохранительных органах, тело девушки обнаружили на Песковых (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома. Также полиция, по данным издания, дома у девушки нашла записку о том, что она намерена совершить самоубийство.
Анастасия Стахив училась во Львовской политехнике на специальности "Архитектура и градостроительство".
Пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская в комментарии ТСН.ua отметила, что на месте происшествия работают водолазы. Только после всех следственных действий львовская полиция официально уведомит все детали.
Напомним, во Львове в ночь на 27 октября загадочно исчезла 19-летняя Анастасия Стахив. Девушка вышла из дома и не вернулась.