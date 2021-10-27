Вышла из дома в пижаме и загадочно исчезла: во Львове разыскивают 19-летнюю девушку (фото)

Вышла из дома в пижаме и загадочно исчезла: во Львове разыскивают 19-летнюю девушку (фото)

Девушку разыскивает полиция и ее родственники.

Во Львове в ночь на 27 октября загадочно исчезла 19-летняя Анастасия Стахив. Девушка вышла из дома и не вернулась.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным правоохранителей, девушка вышла из своего дома на ул. Глубокой ориентировочно около 2 часов ночи 27 октября. Она была одета в розовую куртку, пижаму и кроссовки. Пока девушка не выходит на связь с родственниками и те обратились в полицию.

Приметы девушки: рост 164 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые, носит очки.

Если вам что-то известно о том, где находится Анастасия, звоните по телефону: 0322-38-95-15, +380673535804 или на оперативную линию 102.

Напомним, в Одесской области разыскали пропавшую девушку.

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