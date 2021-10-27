Коронавирус во Львове и области снова рванул вверх: статистика на 27 октября

Коронавирус во Львове и области снова рванул вверх: статистика на 27 октября

За сутки COVID-19 подтвердили еще 1426 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 27 сентября, продолжает распространяться высокими темпами. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 175 890 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

Также читайте В Николаеве скорая покатала пациентку с коронавирусом по городу и привезла домой

"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 5449 ПЦР-тестов. Следовательно, 1426 – положительные, из них львовян – 631. Остатка проб в холодильнике нет", — рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 876 человек: 838 из них с COVID-19, 65 – в реанимации, 33 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 88 человек (из них вакцинированных – 4), выписано – 94, умерло – 15.

Из них:

БСМП поступило 47 человек, (из них вакцинированных – 2), выписано – 57, умерло – 6.

8 ГКБ поступило 20 человек, (из них вакцинированных – 1), выписано – 16, умерло – 5.

1 ГКБ поступило 12 человек, (из них вакцинированных – 1), выписано – 6, умерло – 1.

5 ГКБ поступило 9 человек, (из них вакцинированных – 0), выписано – 15, умерло – 3.

Всего во Львове и области 144 865 человек уже преодолели коронавирус, 4446 инфицированных, к сожалению, скончались.

Коронавирус в Украине: из-за массовой вакцинации в Моршине нет ни одного больного с COVID в больнице

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку