Угорський лоукостер відкриє 9 нових напрямків зі Львова: що відомо

Угорський лоукостер відкриє 9 нових напрямків зі Львова: що відомо

Крім того, у львівському аеропорту планують розмістити три літаки WizzAir, які здійснюватимуть авіаперевезення у 20-ти напрямках.

Аеропорт "Львів" та угорський лоукостер WizzAir домовилися поглиблювати співпрацю. Зокрема, йдеться про відкриття дев’яти нових маршрутів зі Львова та базуванні в аеропорту трьох літаків WizzAir.

Про це йшлося під час першого візиту до аеропорту президента авіакомпанії WizzAir Роберта Кері.

Роберт Кері та гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська обговорили план щодо базування у львівському аеропорту трьох літаків від літа 2022 року. Ці літаки будуть здійснювати авіаперевезення у 20-ти напрямках.

Також будуть створені додаткові робочі місця у Львові. WizzAir планує взяти на роботу місцевих жителів, аби сформувати екіпажі для цих трьох літаків.

Крім цього сторони обговорили запуск дев’яти нових маршрутів зі Львова від авіакомпанії WizzAir.

Раніше, 13 жовтня, мер Львова Андрій Садовий вже повідомляв про запуск 9 нових маршрутів цього лоукосту.

Це рейси зі Львова до:

Парижа (Бове),

Мадрида,

Ейндговена (Нідерланди),

Барселони,

Брюсселя-Шарлеруа,

Ніцци,

Тревізо (Італія),

Афін,

Салоніків.

Нагадаємо, що іспанський лоукостер відкриє прямі рейси з Києва до Парижа.

Також повідомлялося, що з Варшави до Харкова знову літатиме ще одна авіакомпанія.

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