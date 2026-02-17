Под Львовом прогремели взрывы: срочно подняли ПВО

Силы ПВО сбивают российские беспилотники / © tsn.ua

Во Львовском районе утром 17 февраля работает противовоздушная оборона. Все из-за российского дрона, зафиксированного в направлении Львова.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Львовский район. Работает ПВО», — говорится в коротком заявлении.

До этого момента Козицкий информировал о вражеском беспилотнике курсом на Львов.

«Вражеский дрон на подлете ко Львову. Находитесь в безопасных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги», — призвал в свою очередь городской голова Львова Андрей Садовый.

Массированная атака РФ по Украине 17 февраля

Напомним, в ночь и утром 17 февраля Россия осуществила массированную атаку ракетами и дронами по Украине. В Днепре и области повреждены админздания, предприятия, жилье и авто, возникли пожары, но обошлось без жертв. На Кировоградщине из-за дронов загорелся частный дом. В Одессе в результате попаданий в жилой дом, магазин и СТО пострадали три человека, а из-за обесточивания объектов «Инфоксводоканала» часть города и близлежащих поселков осталась без воды. В Бурштыне на Ивано-Франковщине после серии взрывов исчезли тепло- и водоснабжение. Взрывы также фиксировали на Сумщине, Запорожье, Харьковщине, Полтавщине, Львовщине и других регионах. Энергетики и коммунальщики работают над ликвидацией последствий.