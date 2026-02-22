- Дата публикации
Взрывы во Львове: среди жертв — правоохранители
Во Львове раздались взрывы по прибытии патрульной полиции по вызову — есть погибшие и раненые среди правоохранителей.
Во Львове в результате взрывов погибли и получили ранения правоохранители. Об этом сообщила Национальная полиция Украины в соцсетях.
Отмечается, что взрывы произошли по прибытии нарядов патрульной полиции по вызову. Обстоятельства инцидента уточняются.
На месте происшествия работают все профильные службы. Правоохранители обещают предоставить детали позже.
Информация о количестве погибших и раненых уточняется.
Напомним, что ранее во Львове раздались взрывы: власти сообщили детали .
Российские захватчики пытались атаковать Львов ударными дронами.