Взрывы во Львове: среди жертв — правоохранители

Во Львове раздались взрывы по прибытии патрульной полиции по вызову — есть погибшие и раненые среди правоохранителей.

Официальная позиция силовиков

Официальная позиция силовиков / © Национальная полиция Украины

Во Львове в результате взрывов погибли и получили ранения правоохранители. Об этом сообщила Национальная полиция Украины в соцсетях.

Отмечается, что взрывы произошли по прибытии нарядов патрульной полиции по вызову. Обстоятельства инцидента уточняются.

На месте происшествия работают все профильные службы. Правоохранители обещают предоставить детали позже.

Информация о количестве погибших и раненых уточняется.

Напомним, что ранее во Львове раздались взрывы: власти сообщили детали .

Российские захватчики пытались атаковать Львов ударными дронами.

